Сердечно благодарим наших читателей

Дорогие наши читатели! Сердечно благодарим каждого, кто был с нами на протяжении этого года; всех, кто присылал свои отзывы на статьи, рекомендации, как сделать газету интереснее. Спасибо, что не остаётесь в стороне и присылаете нам свои опыты исцеления по вере в Бога, опыты отвеченных молитв. Спасибо всем, кто доставляет газету до читателей; за пожертвования, которые вы присылаете, чтобы газеты была доступной для всех желающих. Пусть Господь благословит каждого из вас и восполнит всякую вашу нужду в новом 2017 году.

Благодаря вашим газетам «Сокрытое Сокровище» и «Ваши ключи к здоровью» у меня произошло много изменений в жизни. Я стал добрее, бросил курить и к спиртному не прикасаюсь. Питаться стал по вашим рецептам, хотя здесь нет таких возможностей, но всё-таки мне помогло, и я выздоравливаю. Сердечно благодарю вас за труд и другим больным советую следовать моему примеру. Благодарю Бога, что дал мне возможность узнать о такой газете. «Сокрытое Сокровище» — это действительно сокровище.

Пётр Короташ, с. Кашкино, Липецкая обл.

В очередной раз получила вашу газету. Огромное спасибо. Ваша газета на самом деле многому меня учит, не смотря на то, что я уже немолодая. Есть много вещей, о которых я не задумывалась, времени не было. А сейчас, благодаря газете, на многие вещи смотрю по-другому. И ещё — благодаря вашей газете я бросила курить. Да не только я, но и девочки, посещающие наш кружок «Духовно-нравственного просвещения». Хочу сказать вам всем, кто делает и распространяет эту газету, огромное спасибо. Пусть газета живёт вечно. Спасибо вам большое за всё.

Наталья Лукина, п. Светлый, Марий Эл

Читаю все ваши газеты: «Сокрытое Сокровище, «Ваши ключи к здоровью», «7D формат». Очень многое изменилось в моей жизни благодаря газетам: я помирился с родителями и родственниками, бросил курить и пить крепкий чай. Желаю и дальше изучать ваши издания и пройти курс обучения в Заочной библейской школе. Пусть Господь благословит вас.

Вячеслав Пискунов, г. Кемерово

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (236) декабрь 2016 г.

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