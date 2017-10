Улыбка и хорошее настроение положительно влияют на здоровье человека и могут даже считаться профилактическим средством от многих заболеваний. Не даром ежегодно в первую пятницу октября отмечается Всемирный день улыбок. Автор знаменитого смайлика, художник Харви Бэлл (Harvey Ball), по инициативе которого этот праздник возник в 1999 году, считал, что этот день должен быть посвящен хорошему настроению. Девизом дня являются слова: «Do an act of kindness. Help one person smile», что в переводе означает: «Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке».

Помня, что ещё премудрый царь Соломон считал: «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости» (Притчи 17:22), предлагаем вам 5 статей о пользе улыбок для здоровья.

В данной статье собрано 10 фактов несомненной и абсолютной пользы красивых улыбок.

Если вы редко смеётесь и радость — нечастый гость в вашем сердце, то пришла пора задать себе вопрос: «Почему?»

Группы добровольцев должны были в течение двух недель улыбаться: одна группа – «дежурной» улыбкой, вторая — постоянно размышлять о приятных вещах или вспоминать что-то позитивное, чтобы улыбаться искренне. Что показали результаты исследования?

Медики считают, что здоровье школьников станет крепче от улыбок учителей.

Существуют данные, что смех оказывает такое же влияние на организм, как интенсивные занятия аэробикой.

Источник: Ключи к здоровью

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2017 г.