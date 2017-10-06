5 статей о пользе улыбок для здоровья

Улыбка и хорошее настроение положительно влияют на здоровье человека и могут даже считаться профилактическим средством от многих заболеваний. Не даром ежегодно в первую пятницу октября отмечается Всемирный день улыбок. Автор знаменитого смайлика, художник Харви Бэлл (Harvey Ball), по инициативе которого этот праздник возник в 1999 году, считал, что этот день должен быть посвящен хорошему настроению. Девизом дня являются слова: «Do an act of kindness. Help one person smile», что в переводе означает: «Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке».

Помня, что ещё премудрый царь Соломон считал: «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости» (Притчи 17:22), предлагаем вам 5 статей о пользе улыбок для здоровья.

Улыбайтесь чаще

В данной статье собрано 10 фактов несомненной и абсолютной пользы красивых улыбок.

Радость – это выбор

Если вы редко смеётесь и радость — нечастый гость в вашем сердце, то пришла пора задать себе вопрос: «Почему?»

Хотите лучше себя чувствовать – улыбайтесь искренне!

Группы добровольцев должны были в течение двух недель улыбаться: одна группа – «дежурной» улыбкой, вторая — постоянно размышлять о приятных вещах или вспоминать что-то позитивное, чтобы улыбаться искренне. Что показали результаты исследования?

Терапия улыбкой

Медики считают, что здоровье школьников станет крепче от улыбок учителей.

Начните день с улыбки

Существуют данные, что смех оказывает такое же влияние на организм, как интенсивные занятия аэробикой.

Источник: Ключи к здоровью

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2017 г.

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