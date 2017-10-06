Улыбка и хорошее настроение положительно влияют на здоровье человека и могут даже считаться профилактическим средством от многих заболеваний. Не даром ежегодно в первую пятницу октября отмечается Всемирный день улыбок. Автор знаменитого смайлика, художник Харви Бэлл (Harvey Ball), по инициативе которого этот праздник возник в 1999 году, считал, что этот день должен быть посвящен хорошему настроению. Девизом дня являются слова: «Do an act of kindness. Help one person smile», что в переводе означает: «Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке».
Помня, что ещё премудрый царь Соломон считал: «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости» (Притчи 17:22), предлагаем вам 5 статей о пользе улыбок для здоровья.
Улыбайтесь чаще
В данной статье собрано 10 фактов несомненной и абсолютной пользы красивых улыбок.
Радость – это выбор
Если вы редко смеётесь и радость — нечастый гость в вашем сердце, то пришла пора задать себе вопрос: «Почему?»
Хотите лучше себя чувствовать – улыбайтесь искренне!
Группы добровольцев должны были в течение двух недель улыбаться: одна группа – «дежурной» улыбкой, вторая — постоянно размышлять о приятных вещах или вспоминать что-то позитивное, чтобы улыбаться искренне. Что показали результаты исследования?
Терапия улыбкой
Медики считают, что здоровье школьников станет крепче от улыбок учителей.
Начните день с улыбки
Существуют данные, что смех оказывает такое же влияние на организм, как интенсивные занятия аэробикой.
Источник: Ключи к здоровью