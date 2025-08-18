Яблоки или Бог?

Бывают ли христианские праздники без Христа? И можно ли за вербой и яблоками не заметить Бога?

Олег Воскресенский в своей книге «Основание веры. Опыт русского православного миссионера из Америки» делает любопытное и несколько пугающее наблюдение: «Согласно проведённому в 2011 году Левада Центром опросу россиян на предмет их религиозной принадлежности, 84% из них на тот момент полагали себя людьми православными, но вот на вопрос о вере в Бога (даже не во Христа, но хоть в какого-нибудь бога) положительно ответили лишь 39%. Интересное у нас в стране сложилось православие — наполовину без веры в Бога».

Согласитесь: было бы неплохо определиться с тем, во что или в кого мы верим. Апостол Павел писал: «Ибо я знаю, в Кого уверовал» (Библия, 2 послание Тимофею 1:12). А в кого уверовали вы?

Какая разница, как вы называете себя, если вы не знаете, в кого верите? Причисление себя к христианам у многих на практике часто сводится к яйцам с куличом, к якобы запрещённым до Спаса яблокам, а ещё к веточкам вербы. Кстати, о веточках вербы. Протоиерей Виктор Иванов опубликовал накануне Пасхи очень меткий пост:

«В моду вошла традиция на все праздники слать друг другу электронные открытки… А вот какой смысл картинок, люди не задумываются: главное, чтобы была красивая заставка.

В воскресенье практически все поздравляли с Вербным воскресеньем, после — с Чистым четвергом, летом будут поздравлять с «медовым», «яблочным» и «ореховым» Спасом.

А если вчитаться в пожелания?

«Вербы веточка пушистая в дом пусть радость принесёт… жизни лёгкой без забот».

«Вербы первой воскресенье в каждый пусть заходит дом. Вместе с ней придёт везенье, помогает пусть во всём!»

«Пусть чистота придёт в ваш дом, омоет радостью, теплом, звенит, сверкая, как вода, да беды смоет навсегда!»

Возникает ощущение, что мы празднуем не Вход Господень в Иерусалим, а Воскресение вербы. Получается, какая-то верба воскресла и теперь приносит в дом всё радостно-земное, начиная с везенья. А Великий четверг вдруг стал Чистым четвергом. И воспоминаем мы, оказывается, не установление Святого Причащения, а необходимость в этот день домашней чистоты. Да, в чтении Евангелия в этот день есть упоминание о том, как Христос умывает ноги Своим ученикам, но это не призыв чистить в этот день свой дом, а пример смиренного служения людям…

И в августе мы, оказывается, отмечаем не Преображение Господне, а освящение яблок и винограда.

Страшно то, что в таких «празднованиях» на первое место выходят вербы, фрукты и прочее. А Христос? А Христу не оставляют места…»

Пророк Исаия записал такие слова Божии: «Когда вы приходите являться пред лицо Моё, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? Не носите больше даров тщетных… праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие и празднование!» (Библия, книга пророка Исаии 1:12, 13). Пророк Осия вторит: «Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений» (Библия, книга пророка Осии 6:6).

Не нужны Богу наши дары, приносимые по привычке, по традиции, без понимания заложенного в них смысла. Господь хочет, чтобы люди познакомились в первую очередь с Ним. Он просит о Боговедении. Какой Он, Бог? Как Он относится ко мне? Чего Он хочет?

Дорогие, на первом месте — Боговедение, то есть знание Бога, знание Его Слова — Библии. Если мы будем знать Христа, то и символы станут понятны и обретут своё значение. Начнём же с Боговедения, а не с яблок.

Подготовила Ирина Руканова