Когда проще найти иголку в стоге сена

О потерянном ключике и Боге, Который любит радовать Своих детей

Я прохожу интересную жизненную школу, и мне порой кажется, что со мной происходит то, что других минует. То одно приключится, то другое навалится. Почему?

Только сегодня я рассказывал детям в христианской школе о том, как важно не просто верить в Бога, а доверять Ему. Во всех обстоятельствах. В связи с этим вспомнился недавний случай.

Мы с семьёй впервые смогли выехать на отдых в Грузию. Там старые друзья, с которыми мы очень хотели встретиться. В Грузии было здорово, но все советовали нам съездить ещё в Турцию: 15 минут езды, вещи можно подешевле купить… Мы и поехали. Купили жене новое платье, подарки друзьям и вернулись в Грузию. И тут мы обнаруживаем, что двух пакетов не хватает. Надо возвращаться за ними. Но есть нюанс…

Утром, пока было не очень жарко, мы купались в море. Я сложил на берегу штаны, в кармане которых был ключик от багажника автомобиля. Когда я оставлял одежду на берегу, то помнил о ключике и свернул всё так, чтобы он не выпал. Но пока я купался, пришла жена и решила переложить мои вещи в другое место. Ключ выскользнул.

А ключик этот — от багажника-бокса, который устанавливается на крышу автомобиля. На таможне его обязательно заставят открыть. А нечем. Запасной ключ дома, в России.

Ломать багажник не хотелось, на новый денег не было. Слава Богу, что за те годы, которые я знаю Его, Он научил меня не расстраиваться, а в любых обстоятельствах доверять Ему и благодарить за всё. В подобных ситуациях я превращаюсь в наблюдателя и смотрю, как будет действовать Бог. Что я могу? Взломать багажник самостоятельно или найти специалиста, который вскроет этот багажник, поменяет личинку (а это тоже расходы и время). И где в чужом городе, не зная языка, искать этого мастера?

Мне было интересно, что будет делать Бог. Я поискал-поискал ключ и бросил эту затею. Представьте себе: огромный пляж, я уже и не помню, в каком именно месте лежали мои штаны. Где искать?

Жена говорит: «Поехали в Турцию за сумками». Сели мы в маршрутку, приехали на рынок, походили там и… нашли свои вещи. Как мы были счастливы! Купили на радостях ещё немного подарков. Возвращаемся в Грузию поздно вечером, а я всё о ключике думаю. Вспомнил рассказ Луизы, которая молилась о том, чтобы найти в море оброненное соседской девочкой украшение. Луиза искала и просила Бога: «Не ради меня, ради ребёнка, которому так дорога эта вещь, подаренная мамой!» И Бог помог найти потерянный кулончик. Я молился: «Господи, Ты помог Луизе, помоги и мне».

Около полуночи не спится… Вышел я из палатки и отправился на пляж с фонариком. Понимаю, что ничего не найду, но почему-то всё равно тянет к морю. Смотрю — по берегу идёт человек. Тоже с фонариком на лбу. Я его догоняю, а у него в руках металлоискатель.

— Не могли бы вы мне помочь? — спрашиваю. А мужчина, оказалось, знает русский зык!

— Помогу. Только покажите, где потеряли.

— Где-то здесь, — говорю я, понимая, что где-то здесь может оказаться совсем не здесь, а вон там или даже воооон там.

Человек с металлоискателем делает несколько шагов, и раздаётся «пи-пи-пи-пи». Мужчина нагибается и поднимает металлический предмет.

— Ваш? — спрашивает.

— Мой! Мой ключик!

Представьте себе: ночь, никого на пляже нет, кроме человека с металлоискателем. Подхожу я. Именно в тот момент, когда он оказывается рядом с местом, где упал ключ. Не раньше и не позже. Длиннющее побережье. Это просто невообразимо! Какова вероятность того, что это произошло случайно? Минута в минуту мы встретились в нужном месте.

Я почувствовал себя, наверное, как Пётр, которому Иисус дал большой улов в том месте, где не должно было быть рыбы. Говорю: «Господи, как Ты меня любишь! Ты рядом. Ангелы Твои направляют стопы людей». Ничего в мире случайного не бывает. Мы думаем, что вышли сами по себе, а это ангелы нас направили. Мужчина с металлоискателем думал, что он ищет цепочки и колечки, оброненные отдыхающими, а это ангел его привёл мой ключик найти.

У меня слёзы выступили: «Как Ты велик, Господи! Небожители, вы это видели?! Какой у вас Бог! Как Он любит такого грешника, как я! Для Него даже такие мелочи важны! Как Он любит радовать Своё дитя! Поклоняйтесь такому Богу, любите такого Бога! Цените то, что вы имеете. Мы, люди, зачастую этого не ценим».

Как приятно сознавать, что даже в мелочах Бог заботится о нас!

Андрей Гарбарчук

