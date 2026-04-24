Не пожелай

О заповеди, которая касается не поступков, а мыслей.

В кошмарном фантастическом произведении — «1984» — Джордж Оруэлл придумал общество, которое наказывало за запретные мысли. Главный герой Оруэлла, Уинстон Смит, знал, что хотя он не произнёс ни единого слова о том, что думал, всё же он совершил непростительное преступление, потому что думал о плохом.

Бог читает мысли людей и заинтересован нашими мыслями. Но в отличие от руководителей придуманной Оруэллом фашистской страны, уничтожающих тех, кто лелеял «плохие» мысли, Бог не желает наказывать нас за зло, которое проскальзывает в наших мыслях. Он желает изменить наши мысли и привести их в гармонию со Своими мыслями о сострадании, милосердии и жертвенной любви. Он желает сделать такое преобразование, зная, что, если наши сердца будут чисты, тогда и всё остальное в нашей жизни будет таким же. «Больше всего хранимого храни сердце твоё, потому что из него источники жизни» (Библия, книга Притчей 4:23).

Первые девять заповедей касаются слов и действий, они обнаруживают мысли, которые бурлят внутри. Прежде чем воровать, прелюбодействовать, убивать, люди думают об этом. Потом эти мысли «всходят» и приносят плод — соответствующее действие. Десятая заповедь переносит нас из этого физического мира в тайный мир души. Она касается только мыслей, а не поступков. «Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего» (Библия, книга Исход 20:17).

Бог не стоит над нашими мыслями подобно полицейскому из фантастики Оруэлла. Он желает, чтобы мы мыслили и использовали наш разум. Он запрещает только некоторые мысли, потому что не все желания плохи. Десятая заповедь запрещает желать того, что нам не принадлежит и не должно принадлежать. У нас нет никакого права на жену ближнего, поэтому мы и не должны желать её.

Не только то, что мы говорим и делаем, но и то, что думаем, имеет последствия, потому что почти всегда о чём мы думаем, то и делаем. Поэтому десятая заповедь ограждает нас от нарушения остальных девяти. Люди, исполняющие десятую заповедь, будут лучше подготовлены исполнить и остальные девять. Нарушающие десятую заповедь стоят на пути нарушения и остальных.

Десятая заповедь является юридическим выражением основной истины Библии, заключающейся в том, что Бог заинтересован нашим внутренним миром: «Я [смотрю не так], как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце» (Библия, 1 книга Царств 16:7).

Десять заповедей Божьих возвышаются над всеми человеческими сводами законов, потому что они касаются мыслей, побуждений и самых тайных наших интересов. Ни один человеческий закон не способен на это. Только один Бог знает тайны человеческой души. «Ибо Ты один знаешь сердце всех сынов человеческих» (Библия, 3 книга Царств 8:39). Человеческие законы могут контролировать поступки людей и иногда слова. Бог призывает нас не только к закону дел, Он дал нам Закон, который идёт дальше наших поступков, — это юридический свод для мыслей и разума.

Многих из нас приводит в ужас то, что мы можем быть осуждены за наши мысли. Если человек становится виновным, пожелав чего-то в сердце, не совершив ничего дурного, тогда кто же может оставаться без вины? Апостол Павел предостерегает: «Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога» (Библия, Послание ефесянам 5:5).

Не отчаивайтесь. Иисус может понять нашу борьбу, потому что Он принял человеческую плоть, став подобным нам, жил с нами и прошёл через искушения и испытания, через которые проходим и мы. «Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушён, то может искушаемым помочь» (Библия, Послание евреям 2:18). Бог «знает состав наш, помнит, что мы — персть» (Библия, книга Псалтирь 102:14).

Благая весть заключается в том, что, прощая нам грехи, Иисус даёт и силу побеждать — всё, и даже «греховные мысли». Бог очистит нас от грязи и мусора, накопившегося в тайных уголках нашего мозга. Многие жаждут этой перемены в своей жизни. «Сердце чистое сотвори во мне. Боже, и дух правый обнови внутри меня»; «Испытай меня, Боже, и узнай сердце моё; испытай меня и узнай помышления мои; и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный» (Библия, книга Псалтирь 50:12; 138:23, 24).

И эта столь желанная перемена может произойти. «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив» (Библия, книга пророка Исаии 55:7).

А как нам контролировать мысли? Нет сомнения в том, что Божественная сила обеспечивает нам победу. Но мы должны сотрудничать с Богом. Полный человек, объедающийся шоколадом и пирожными и в то же время молящийся о победе над аппетитом, не одержит победу. Нечто подобное происходит и с похотливым человеком, который с ненасытимостью поглощает картины из грязных журналов и видеосюжетов и в то же время молит Бога об очищении разума.

Взирая, мы преображаемся. Чтобы держать под контролем похоть и другие греховные мысли, мы должны наполнить наш разум тем, что не возбуждает такие желания. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте» (Библия, Послание филиппийцам 4:8). Бог даст нам победу над похотью, гневом, чувственностью, гордостью — над всеми этими скрытыми грехами, известными только нам (и Богу). Нам только нужно сотрудничать с Ним.

К. Гольдштейн,

«Десять заповедей под ударом»

«Желаете — и не имеете; убиваете и завидуете — и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете — и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений»

Библия, Послание Иакова 4:2, 3

У родителей кнопочный телефон без доступа в Интернет? Подари им подписку на бумажную версию газеты «Сокрытое Сокровище». Вы можете оформить подписку на газету «Сокрытое Сокровище» на сайте Почты России. Перейти на сайт подписки Подарить газету для души — это подлинная забота.