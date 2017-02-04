Рекомендуем прочитать
Библия – единственное основание веры
«Sola scriptura» — «Только Библия». Это основной лозунг реформации — великого религиозного движения, возникшего пять столетий назад, в результате которого образовалось третье направление христианства...
Последние статьи
Как в Советском Союзе относились к верующим
В конце прошлого года исполнилось 130 лет религиозному движению христиан-адвентистов седьмого дня в России. Как и другие протестантские верования, вначале в царской России оно...
Христианский телеканал «Надежда» расширил свое вещание
1 февраля 2017 года христианский телеканал «Надежда» расширил свое вещание – теперь он доступен для приема на спутнике ABS-2. Сигнал этого спутника имеет уверенный...
Есть книга, в которой всё сказано
Ф. М. Достоевский (1821 – 1881) «Господи! Что за книга это Священное Писание, какое чудо и какая сила, данные с нею человеку! Точно изваяние мира...
Кроссворд февраль 2017
Пришлите в редакцию правильные ответы на кроссворд до 15 марта 2017 г., и вы станете участником розыгрыша призов. 20 победителей получат в подарок книги...
Юность Иисуса Христа
Жизнь еврейского ребёнка была подчинена правилам, которые устанавливали раввины. Молодые евреи обучались в синагогах жёстким законам, которые они должны были все до единого соблюдать....
Герои журнала «Чудесные странички» собрали 166 детей на рождественский спектакль-квест
Юные жители города Йошкар-Олы и их родители 5 января посетили рождественский спектакль-квест от редакции журнала «Чудесные странички», где встретились с полюбившимися героями. Организаторы запланировали...
Будет ли в России принят закон об однополых браках?
Мы живём в России, а это значит, что тема однополых союзов нас вроде бы не касается. У нас есть закон о запрете пропаганды гомосексуализма,...
Самая незаметная заповедь
«Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно» (Исход 20:7). Настало время поговорить...
-
ОБ-1601. Ибо так возлюбил Бог мир4.00 руб. Добавить в корзину
-
ЧС-1402. Журнал для детей «Чудесные странички» № 2-201435.00 руб. Добавить в корзину
-
МР-8. К кому идти на исповедь?2.50 руб. Добавить в корзину
-
ЧС-1604. Журнал для детей «Чудесные странички» № 4-201645.00 руб. Добавить в корзину
-
Ф-1. Футболки «Сокрытое Сокровище»370.00 руб. Добавить в корзину
-
К-061. В защиту жизни1.00 руб. Добавить в корзину