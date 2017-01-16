Понедельник, Январь 16, 2017

Рекомендуем прочитать

Вечный дом для спасённых

Правда ли, что в будущем Бог обновит нашу многострадальную планету? Возможна ли вечная жизнь на земле? Станет ли рай вечным домом для спасённых? Эти...
Как крещение повлияло на вашу жизнь?

Беседа Иисуса Христа с Никодимом

Крещение детей

Что такое крещение?

Крещение

Христианские новости

Как научиться молиться

Что говорит Библия

Отцы и дети

Последние статьи

Научи меня, Господи, Боже

Научи меня, Господи, Боже, С благодарностью всё принимать. Научи меня, Боже, терпенью, Чтоб могла на судьбу не роптать. Научи меня видеть и слышать, И Слово Твоё понимать, Научи меня, Боже...
Протесты против легализации гей-браков на Тайване

Тысячи людей вышли на улицы Тайбэя — административного центра Тайваня, чтобы выразить протест против планов властей легализовать однополые союзы. Акция развернулась у здания парламента, где обсуждается...
Тятя

Шёл 1944 год, мне около четырёх лет. Жили мы в деревне, в балагане, сложенном из дёрна, внутри обмазанном глиной с двумя маленькими окошками вровень с...
Что для тебя, религия, мой друг?

«Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце» (Псалом 39:9). Что для тебя, религия, мой друг? Величье храмов, правила, обряды? Бывает...
Что такое идолопоклонство

Библия — самая важная книга не только для христианина, но и для любого человека, который желает знать волю Творца Вселенной. Божьи заповеди распространяются на всё...
Журнал «Чудесные странички» отпраздновал 10-летний юбилей

В 2016 году журналу «Чудесные странички исполнилось 10 лет. Осенью в разных городах прошли праздники под эгидой журнала «Чудесные странички». Наше интервью с редактором...
Родители в Великобритании опасаются прививать веру детям

Новый опрос, проведённый в Великобритании, показал, что многие родители опасаются прививать веру детям, поскольку религиозные дети становятся изгоями и посмешищем в школах для одноклассников. Исследование,...
Идеальный вес

Говорят, что треть человечества хочет похудеть, треть — прибавить в весе, а ещё одна треть просто не взвешивалась. Согласно статистике, в развитых странах более 2/3 женщин...
Загрузить больше

Наши рубрики

Архив газет

© Сокрытое Сокровище 2000-2016.