Рекомендуем прочитать
Вечный дом для спасённых
Правда ли, что в будущем Бог обновит нашу многострадальную планету? Возможна ли вечная жизнь на земле? Станет ли рай вечным домом для спасённых? Эти...
Христианские новости
Последние статьи
Пусть ваш совместный досуг будет веселым
Будни нашей семьи будут хоть и спокойными, но серыми и скучными, если вы не будете должного внимания уделять совместному отдыху и развлечениям. Существенной составной частью...
Художественный фильм «По соображениям совести» завоевал девять австралийских кинопремий
Фильм получит "Золотого глобуса" в трех номинациях — будет ли "Оскар" следующим? «По соображениям совести» — фильм, который рассказывает историю Адвентиста седьмого дня Десмонда Досса,...
Откуда пришла традиция купания в проруби?
Крики, громкий смех, колющий мороз, глаза, полные восторга, взъерошенные мокрые волосы, скользкий лёд и сладкий горячий чай. Всё это — крещенское купание в проруби! Хотя...
Эгоист
В нем было все нужное для того, чтобы сделаться бичом своей семьи. Он родился здоровым, родился богатым и в течение всей своей долгой жизни, оставаясь...
Научи меня, Господи, Боже
Научи меня, Господи, Боже, С благодарностью всё принимать. Научи меня, Боже, терпенью, Чтоб могла на судьбу не роптать. Научи меня видеть и слышать, И Слово Твоё понимать, Научи меня, Боже...
Протесты против легализации гей-браков на Тайване
Тысячи людей вышли на улицы Тайбэя — административного центра Тайваня, чтобы выразить протест против планов властей легализовать однополые союзы. Акция развернулась у здания парламента, где обсуждается...
Тятя
Шёл 1944 год, мне около четырёх лет. Жили мы в деревне, в балагане, сложенном из дёрна, внутри обмазанном глиной с двумя маленькими окошками вровень с...
Что для тебя, религия, мой друг?
«Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце» (Псалом 39:9). Что для тебя, религия, мой друг? Величье храмов, правила, обряды? Бывает...
-
ОД-1203. С Днем рождения! (детская)4.00 руб. Добавить в корзину
-
МР-1. «Осторожно, секта!» или кого в России называют сектантами?2.50 руб. Добавить в корзину
-
ОР-1601. Скучаем по тебе!4.00 руб. Добавить в корзину
-
ЧС-1502. Журнал для детей «Чудесные странички» № 2-201538.00 руб. Добавить в корзину
-
Молодежная газета «7D формат». Январь3.30 руб. Добавить в корзину
-
К-062. Воля Божья в моей жизни1.00 руб. Добавить в корзину